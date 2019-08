Lungo lo stivale per l'Avis, Marco Toppan fa tappa a Zenson di Piave

ZENSON DI PIAVE - Ha fatto tappa questa mattina davanti al municipio di Zenson di Piave, Marco Toppan, che ha salutato una rappresentanza locale dell'Avis Zenson accolto dal vicesindaco Franco Cason per poi proseguire con il suo tour “Su due ruote nello Stivale per l'Avis” che lo porterà il 6 settembre fino in Sicilia in qualità di ambasciatore dell'Avis Provinciale di Treviso per invitare i cittadini a sostenere il progetto di ristrutturazione del Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene, simbolo universale dell'importanza della donazione di sangue, plasma e derivati.

Oggi la tappa Veneto-Emilia Romagna, da Zenson di Piave a Comacchio (FE) per un totale di 166 km, domani destinazione Gabicce Mare (PU), quindi l'approdo lunedì a Pergola e martedì a Camerino nel Maceratese, quindi Arquata del Tronto e L'Aquila, tributando un doveroso saluto al Centro Italia ferito dal sisma.