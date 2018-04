LUDOVICO GIRARDELLO: DAL GRANDE SCHERMO AL PALCOSCENICO

Il 7 Aprile alle 20.45 al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, andrà in scena “Romeo & Giulietta” la più grande tragedia Shakesperiana. Una delle opere più importanti e più conosciute, quella che sarà messa in scena dagli attori dell’Accademia Lorenzo Da Ponte e che vede Ludovico Girardello interprete di Romeo Montecchi. “Romeo & Giulietta” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena Sabato 7 Aprile 2018 alle ore 20.45 al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto.

L’evento è all’interno della rassegna organizzata dall’Accademia teatrale Lorenzo Da Ponte, che si concluderà il 6 Maggio 2018, diretta da Edoardo Fainello, e vede impegnati gli attori dell’Accademia, tra cui Ludovico Girardello, protagonista del film “Il ragazzo invisibilie” di Gabriele Salvatores e del sequel “Il ragazzo invisibile, seconda generazione”.

L’ingresso per lo spettacolo è a partire da 8€, per gli associati Red Art e TFL il prezzo del biglietto è di 5€. Il botteghino del teatro Da Ponte, sabato 7, sarà aperto dalle ore 18.00. “Romeo è un ragazzo che ama in modo impulsivo, e agisce seguendo il cuore e non la ragione. ” così Ludovico Girardello interprete di Romeo Montecchi, protagonista dello spettacolo che andrà in scena il 3 Marzo alle ore 20.45.

Perché andare a vederlo? “Il nostro “Romeo e Giulietta” non è solo uno spettacolo che parla d’amore, ma soprattutto di odio. Non è solo uno spettacolo che parla di amanti disperati, ma anche e soprattutto di amicizia.” dice Ludovico, “è la storia immortale per eccellenza, sempre attuale e specchio dell’animo umano. E’ una storia di violenza, di guerra e di amore totale”.

Sul palcoscenico un cast di attori giovanissimi, interpreti ideali di una delle più importanti opere di tutti i tempi. L’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, fondata ufficialmente nel 2011, è una struttura di consolidata esperienza che promuove il teatro non solo come professione artistica ma anche e soprattutto come modo per migliorare la società: caratteristica dell’Accademia guidata da Edoardo Fainello, infatti, è quella di essere l’unica struttura didattica in Italia a coinvolgere nell’insegnamento della recitazione professionale oltre 160 bambini e ragazzi provenienti da tutto il Veneto.