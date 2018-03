Lotta contro il cancro al seno: camper della Lilt negli asili della Marca

TREVISO - Il tumore al seno è oggi la neoplasia femminile più frequente. Sebbene sia la principale causa di morte per neoplasia tra le donne, la diagnosi precoce oggi favorisce la guarigione nel 90%. In Veneto si registrano circa 4600 nuovi casi ogni anno e sono in progressivo aumento; nel 1995 erano 3024. Nelle donne venete giovani, fino ai 49 anni, sono stimati circa un migliaio di nuovi casi. Per questo è fondamentale da prevenzione nelle giovani donne.



Proprio a loro è rivolto il progetto “Cuore di Mamma”, per le donne tra i 30 e i 49 anni, avviato dall’Uls2 in collaborazione con Lilt e Fondazione Sanità. Si tratta di un programma di prevenzione e corretta informazione indirizzata a tutte le mamme dei bambini degli asili nido e delle scuole di infanzia. A partire da sabato prossimo un camper medicalizzato della Lilt viaggerà in tutta la Provincia per visite gratuite, dare consigli e dipanare dubbi alle mamme dei piccoli alunni. In particolare si potranno avere chiarimenti su eventuali rapporti tra il tumore al seno e la gravidanza, l’allattamento o la chirurgia estetica.



“Siamo molto fieri di avviare questa campagna – precisa Francesco Benazzi, direttore generale – grazie alla collaborazione di Lilt e Fondazione sanità andiamo a interessarci di una fascia di donne oggi escluse dallo screening istituzionale (da 50 a 74 anni). Diamo così il via a un percorso di prevenzione anche per le mamme fino ai 49 anni, grazie al quale possono essere sottoposte a visita. Visita che può portare a tutti gli accertamenti clinici utili per una diagnosi precoce. Questo significa dare gli strumenti indispensabili, grazie ai quali, in caso di accertamento di malattia, si può agire tempestivamente e creare le condizioni per quella guarigione oggi sempre più frequente”.



Il progetto conta di raggiungere oltre 1200 giovani mamme abbassando di fatto l’età dello screening. “Un particolare importante se consideriamo che nell’età interessata, che non è compresa nelle normali campagne del servizio sanitario, comunque c’è un’incidenza del 29%”- sottolinea Oscar Trentin presidente di Fondazione Sanità.



“Questo progetto educazionale vuole stimolare le donne non ancora in età di screening a prendere coscienza che il tumore alla mammella può colpire anche in giovane età e che quindi è importante avere un programma di buone pratiche cliniche da seguire in base all'età, alla familiarità e alle caratteristiche della ghiandola mammaria”, sottolinea Alessandro Gava presidente provinciale della Lilt.



La prima tappa sarà la scuola Umberto I di Castelfranco il 24 marzo e la scuola Comunale di San Vendemiano il 14 aprile. Seguiranno altri 12 appuntamenti con data da definire negli asili di Treviso, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna e Oderzo.