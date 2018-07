Los Angeles, si barrica in market e uccide donna

Si è barricato armato in un supermarket di Los Angeles, tenendo i clienti del negozio in ostaggio per ore, poi ha ucciso una donna e si è arreso. L'uomo è stato arrestato secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia. Un testimone oculare ha raccontato che "i proiettili volavano ovunque".



Il sospetto, prima di barricarsi nel market, aveva sparato alla nonna e a una ragazza ed era fuggito in auto finendo per schiantarsi fuori del negozio, ha riferito l'emittente televisiva statunitense Cnn.



Quando ha fatto irruzione nel supermercato, secondo il quotidiano del Los Angeles Times, all'interno del negozio c'erano tra le 40 e le 50 persone. Dopo aver tenuto in ostaggio i clienti è uscito dal market e ha chiesto di essere ammanettato. Secondo quanto riferito, era in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico.