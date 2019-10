L'orso si ribella e attacca, panico al circo

L'orso si ribella durante lo spettacolo al circo, aggredisce il domatore e semina il panico tra gli spettatori. Sui social, e in particolare su Twitter, circola il video che documenta l'episodio avvenuto mercoledì nella città russa di Olonets, a circa 200 km da San Pietroburgo. In un piccolo circo, con gli spettatori a ridosso della pista, un orso si è ribellato durante lo show e ha attaccato.



L'animale, che nelle immagini è in piedi sulle zampe posteriori e alle prese con una carriola, improvvisamente attacca il domatore e lo atterra. L'altra persona presente in pista prova ad intervenire e colpisce l'animale a calci. Intanto il pubblico terrorizzato, con molti bambini presenti, si rende conto della situazione e cerca la fuga. Secondo Gazeta.ru, l'orso si è lanciato verso gli spettatori ed è stato neutralizzato con l'ausilio di un dispositivo elettrico.