L'orgoglio di Valdobbiadene su Geo a Rai3

VALDOBBIADENE – Valdobbiadenesi galvanizzati e motivatamente orgogliosi per il bel servizio televisivo andato in onda ieri sera nella trasmissione Geo di Rai 3. Il reportage ha messo in luce non solo il fascino del centro di Valdobbiadene che vana una delle piazza più belle del Veneto ma anche del suo territorio e soprattutto tanti personaggi locali. Artigiani, artisti e abili produttori di specialità locali sono stati valorizzati in una passerella televisiva molto ben confezionata.



Sui social decine di commenti e soprattutto tanta soddisfazione per aver visto al meglio e raccontata con garbo la propria cittadina. “Bellissima puntata di GEO, con dei particolari personaggi di Valdobbiadene, da Cristian Zanatta e la famiglia Zago, a – commenta soddisfatta una valdobbiadenese - Pasqualino Ceca, alla mitica nonna Gieta, a Gino Scarper, a Gioacchino Vettorello, al coro di Valdobbiadene”.



Uno dei commenti più simpatici quello di Gioacchino Vettorello: “Direi un bella immagine di Valdobbiadene e dei suoi Personaggi… a parte il sottoscritto?! Ha ha ciao a voi”. Gioacchino è stato scelto tra gli artisti da raccontare, per le sue suggestive opere realizzare con i sassi del Piave: sculture particolarmente interessanti che Geo ha pensato bene di non tralasciare. È possibile rivedere la puntata del programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biaggi sul sito Rai Play.