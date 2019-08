A Longarone i gatti più belli del mondo

Selkirk Rex

I “Gatti più belli del Mondo” tornano in fiera a Longarone il 31 agosto e 1° settembre 2019, in occasione della Esposizione Internazionale Felina, sotto l’Egida dall’ ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana, e con il patrocinio del Comune di Longarone e della Provincia di Belluno, giunta ormai alla sua 7^ edizione.

Un weekend imperdibile, che richiamerà espositori da tutta Italia, da diversi paesi Europei e anche dalle Russia, che vedrà come protagonisti assoluti esemplari appartenenti a moltissime razza, tra cui il gigante Main Coon, l’affascinante Sacro di Birmania, il Norvegese delle Foreste, il Siamese dai sui caratteristici occhi blu, il Persiano con il suo lungo mantello ed il Rag Doll soprannominato bambola di pezza, il favoloso Certosino, l’affascinante Burmese, lo Sphinx il gatto nudo e l’Abissino, l’Egyptian Mau che storicamente accompagnava i Faraoni, il Blu di Russia che era invece al fianco degli Zar, il British quale Lord d’Inghilterra, nonché il Gatto di Casa, e tanti altri ancora.

Inoltre a questa edizione, “special guest” a Longarone, il “Selkirk Rex”: nel 1987, Jeri Newman, allevatore di persiani negli Stati Uniti, adottò una cucciolina figlia di una gatta randagia: questa piccola, che chiamò Miss DePesto (detta Pest) aveva il pelo e i baffi ricciuti. Lei è la capostipite di tutti i Selkirk del mondo!

Un’occasione davvero unica per i visitatori, che dalle 9,30 alle 19,00 di Sabato e Domenica, potranno ammirare esemplari unici e meravigliosi, che si sfideranno in una vera e propria gara di bellezza. Giudici di livello Internazionale, provenienti da Finlandia, Svezia, Danimarca, Spagna, Olanda ed Italia, daranno vita, durante tutta la giornata di esposizione, ad una entusiasmante selezione degli esemplari più belli, che culminerà nel pomeriggio di Sabato e di Domenica nello spettacolare “Best in Show”, una vera e propria sfilata, nella quale verranno giudicati e premiati gli esemplari più belli per ogni razza e con il “Best of Best”, l’esemplare più bello dell’intera manifestazione. Uno speciale riconoscimento sarà riservato alle cucciolate per tutte le razze in gara, in entrambi i giorni di esposizione.

E ancora, per la settima volta, viene confermato l’ambitissimo “Trofeo Dolomiti”: ad aggiudicarselo sarà l’espositore che nel corso delle due giornate raggiungerà il maggior punteggio con i gatti in gara. In contemporanea con L’esposizione Felina, i visitatori potranno visitare altresì una bellissima “Mostra di Bonsai”, i famosi alberi in miniatura, dove si potranno ammirare rari esemplari di piante, anche secolari, di varietà e forme spettacolari! A Longarone quindi un’occasione davvero imperdibile per ammirare i nostri amati animali e poter vedere allo stesso tempo magnifici esemplari nella Mostra di bonsai.