Londra violenta, accoltellato a morte 20enne

Nuovo episodio di violenza a Londra, dove la scorsa notte un ragazzo è stato pugnalato a morte a Mitcham, un sobborgo nell'area sud-ovest della capitale inglese. Secondo quanto riferiscono i media locali, la polizia è stata chiamata alle 3:30 ora locale (le 4:30 in Italia) all'incrocio tra Upper Green East e Montrose Gardens. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un ragazzo, intorno ai vent'anni, con ferite multiple da arma da taglio. I paramedici hanno cercato di salvarlo, ma inutilmente. Un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è attualmente detenuto in una stazione di polizia del sud di Londra.

Gli ufficiali devono ancora identificare formalmente la vittima e informare il parente più prossimo. Il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato di essere in contatto con la Metropolitan Police per le indagini. "Faranno tutto il possibile per consegnare il colpevole alla giustizia", ​​ha affermato. Ci sono stati più di 60 omicidi nella capitale britannica quest'anno, in 39 dei quali sono stati usati coltelli, in dieci le pistole. L'ultimo episodio venerdì scorso a Barking, nella parte est di Londra, dove è rimasto ucciso un 24enne.