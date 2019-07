Londra, sospetto attacco con lacrimogeni nella metro

Un sospetto attacco con gas lacrimogeni è avvenuto oggi nella metropolitana di Londra in corrispondenza della stazione Oxford Circus. Un certo numero di persone è stato curato sul posto per tosse e difficoltà di respirazione, ha riferito la polizia aggiungendo che i sintomi suggeriscono si tratti di gas lacrimogeno. Non vi sono preoccupazioni per la salute delle persone interessate dai sintomi. La British Transport Police è stata allertata alle ore 9.13 locali.

Le forze dell'ordine hanno diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono due uomini a cui ora la polizia sta dando la caccia e si cerca l'aiuto di testimoni. "Chiunque abbia assistito all'incidente o conosca l'identità degli uomini deve contattare la British Transport Police", recita l'appello diffuso oggi.