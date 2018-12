Lobo staccato durante la partita di rugby: "Attendiamo i risultati delle indagini"

ODERZO - In merito al grave episodio accaduto domenica durante la partita di Serie C2 tra Pedemontana Livenza e Grifoni Oderzo, che ha visto coinvolto il giocatore di prima linea del Pedemontana M.C., i presidenti del Comitato Regionale Veneto della FIR Marzio Innocenti e del Comitato Regionale del Friuli Venezia-Giulia Claudio Ballico hanno reso nota la loro posizione.



E in una nota segnalano: «Intendiamo esprimere la massima fiducia sull’operato del direttore di gara e degli organi di giustizia federale ai fini del più rapido chiarimento possibile sulle esatte dinamiche intervenute e sulla conseguente determinazione dei commisurati profili di responsabilità.



I due Comitati, in assoluta condivisione con la Federazione Italiana Rugby, ritengono di poter contare sul più alto livello di professionalità e di capacità di analisi delle autorità impegnate nella gestione del caso, auspicando da un lato il pieno recupero fisico e sportivo dell’atleta, dall’altro la massima collaborazione di tutte le parti coinvolte».



Proprio perché consapevoli della gravità del fatto, in attesa di verificare gli esiti degli accertamenti in corso preme ai presidenti Innocenti e Ballico sottolineare come una precipitosa ricostruzione di quanto accaduto rischierebbe di determinare una valutazione superficiale e sommaria, anziché privilegiare il necessario rigore richiesto dalla delicatezza del caso.



«La situazione è tenuta costantemente monitorata e sarà oggetto di pronta diffusione non appena circoscritta nella sue precise evidenze».

Qui la nota ufficiale