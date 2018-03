Litigano per il joystick, bimbo di 9 anni spara e uccide la sorella di 13

Aveva il mano un joystick, una 13enne, quando il fratellino di 9, che non era riuscito ad averla vinta della lite per il possesso del videogioco, le ha sparato alla testa, uccidendola. Una lite tra fratelli sfociata in tregedia quella avvenuta nel stato del Mississippi, negli Stati Uniti.

Stando a quanto riporta la stampa locale, i due bambini avrebbero litigato perché entrambi volevano giocare a un videogame, quando a un centro punto il più piccolo ha preso l’arma detenuta in casa e ha sparato alla sorella.

La bimba è stata portata in ospedale con l’elisoccorso, ma vano è stato ogni tentativo di salvarla. Non si sa come il bimbo sia riuscito a prendere la pistola.