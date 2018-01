L'iPhone X potrebbe avere vita breve

Le vendite dell'iPhone X non vanno come dovrebbero e la Apple potrebbe decidere di ritirarlo dal mercato prima del previsto. A sostenerlo è Ming Chi Kuo, analista di Kgi Securies, che ipotizza possano toglierlo dal catalogo già in autunno, fermando così la produzione in estate.

Secondo l'esperto la casa di Cupertino dovrebbe lanciare altri tre modelli a settembre. La sua opinione dipende dall'andamento dell'immenso mercato cinese. A non piacere, fa notare Ming Chi Kuo, sarebbe la tacca superiore perché da' l'impressione di avere molto meno spazio sullo schermo del melafonino di ultimissima generazione. Il risultato? L'acquirente preferisce comprare l'iPhone 8 Plus.