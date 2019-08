Via Lioni chiude fino al 31 gennaio

VITTORIO VENETO – Rivoluzione viabilità a Ceneda da lunedì 2 settembre. Nell’ambito dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Vittorio Veneto-Conegliano dovrà essere demolito e ricostruito il cavalcaferrovia di via Lioni. Per arrivare a Ceneda dal centro non si potrà più percorrere via Da Ponte, ma giunti ai Frati si dovrà salire per via Lioni e, prima del cantiere, svoltare a sinistra in via Luzzatti.

Il cantiere di Rfi interesserà via Lioni all’altezza del comando dei carabinieri forestali. E questo tratto di strada rimarrà chiuso, come da ordinanza firmata oggi, giovedì, dal comando di polizia locale, fino al 31 gennaio 2020. L’amministrazione comunale spera che l’intervento possa essere ultimato ben prima, cioè prima di Natale e della successiva sagra di San Tiziano.

Da lunedì dunque le modifiche viarie. Via del Pretorio diventa a doppio senso di marcia e da qui si potrà proseguire per via Da Ponte a senso unico (direzione via Garibaldi) fino a via Castaldi e poi da qui all’intersezione con via Garibaldi a doppio senso. Via Lioni nel tratto della zona Frati rimane a doppio senso come oggi, poi il senso unico attuale viene invertito per consentire alle auto di raggiungere Ceneda percorrendo via Lioni, via Luzzatti e via Soffratta.

Sempre in tema viabilità, aprirà sabato via Cansiglio. I lavori della nuova rotonda sono ultimati e mercoledì c’è stato il collaudo. «Mancavano però due luci che arriveranno domani mattina, venerdì – spiega l’assessore Ennio Antiga – e poi in serata ripasseranno i collaudatori. Quindi con l’ok ci sarà la riapertura di via Cansiglio, tra venerdì sera e sabato mattina. La rotonda ha dimensioni ridotte. I tecnici di Numeria (la società proprietaria dell’ex Milanese ndr) ci hanno detto che l’avrebbero voluta fare più grande, ma che è stata la politica a volerla così. Quello che è certo è che per via Cansiglio non passeranno più trasporti eccezionali e temo che gli ingorghi sulla rotonda non mancheranno, non appena il supermercato aprirà».