Linea ferroviaria interrotta nel bellunese per un incidente

BELLUNO - Il treno regionale 11103 di Trenitalia della linea Belluno-Padova, con 30 viaggiatori a bordo, ha urtato un autocarro in transito accanto alla massicciata in corrispondenza della fermata di Levada nel bellunese.



Secondo Trenitalia non ci sono stati danni per le persone. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Montebelluna e Alano (linea a semplice binario) in attesa dell'intervento delle autorità che successivamente hanno concesso il nulla osta alla ripartenza del solo treno 11103 fino Montebelluna.



La circolazione ferroviaria è sospesa ed è stato attivato il servizio sostitutivo tra Montebelluna e Calalzo.