LimaCorporate annuncia l'acquisizione basata su milestones di TechMah Medical LLC, espandendo la sua impronta digitale nel settore ortopedico.

- LimaCorporate, pioniera e leader nella stampa 3D di impianti ortopedici, è lieta di annunciare l'acquisizione basata su milestones di TechMah Medical LLC ("TechMah Medical"), un'azienda di dispositivi software operante nel settore medicale basata a Knoxville, Tennessee, per completare il proprio portafoglio hardware con applicazioni digitali.

TechMah Medical è stata fondata nel 2014 e la sua attività si concentra sulle tecnologie digitali destinate in particolare alla chirurgia ortopedica che impatta sulla qualità dell'assistenza medica, nei limiti di costo correnti. Il Dr. Mohamed Mahfouz, Professore di Ingegneria Biomedica all'Università del Tennessee, è il fondatore di TechMah Medical. Il Dr. Mahfouz ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore ortopedico ed è autore di oltre 300 pubblicazioni riguardanti la progettazione di impianti, l'imaging, la cinematica, i sensori, l'antropologia e la scienza forense. Il Dr. Mahfouz continuerà ad operare in TechMah Medical, divenendo al contempo un partner di lungo periodo di LimaCorporate.

Il Gruppo di TechMah Medical è composto da ricercatori ed ingegneri di prim'ordine, specializzati in elettronica bio-wireless, biomeccanica, imaging e software, che si concentreranno sul rilascio di software e strumenti intelligenti da utilizzare in combinazione con gli impianti di LimaCorporate.

Questo investimento in conoscenza software, unito alle competenze interne nella stampa 3D, porta LimaCorporate all'avanguardia nel campo della trasformazione digitale del settore ortopedico, tramite l'utilizzo di soluzioni digitali altamente innovative che cambieranno l'approccio alla chirurgia e alla strumentazione standard.

Secondo i termini dell'accordo, LimaCorporate finanzierà TechMah Medical e ne completerà l'acquisizione al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo del prodotto, divenendo nel tempo l'unico azionista di TechMah Medical, mentre il Dr. Mahfouz ed il suo team continueranno ad operare in tale attività. I termini finanziari non sono stati divulgati.

"LimaCorporate è oggi l'azienda più innovativa ed agile nell'ortopedia ed il partner ideale per sviluppare la nostra tecnologia e far avanzare la digitalizzazione del settore" afferma il Dr. Mahfouz di TechMah Medical.

Luigi Ferrari, Amministratore Delegato di LimaCorporate, commenta, "Siamo entusiasti di questa transazione e della partnership con il Dr. Mahfouz. Questa acquisizione, unita alla nostra comprovata tecnologia d'impianto protesico e alle nostre capacità di stampa 3D, consentirà a LimaCorporate di sviluppare una solida posizione in tutte le applicazioni digitali che gravitano attorno all'intervento di artroprotesi totale, fornendo ai chirurghi una nuova esperienza intraoperatoria e garantendo ai loro pazienti un'assistenza flessibile e personalizzata."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda globale che produce dispositivi medici in grado di offrire soluzioni Ortopediche ricostruttive e su misura a chirurghi volti a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovativi che consentano ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti LimaCorporate comprende impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, compreso il fissaggio.

A proposito di TechMah Medical

TechMah Medical LLC è un'azienda tecnologica focalizzata nel fornire soluzioni ortopediche. Creiamo applicazioni innovative progettate per migliorare l'esperienza del paziente e del medico attraverso il processo di sostituzione delle articolazioni. Il nostro team, basato a Knoxville in Tennessee, è composto da scienziati e ingegneri orientati a migliorare la qualità e l'efficienza attraverso la customizzazione.

