Libro su Tina Anselmi presentato a Palazzo Balbi da Cisl

CASTELFRANCO - 'La giovane Tina Anselmi. Dalla resistenza all'impegno sindacale e politico (1944-1959). Cento quadri d'insieme' di Mauro Pitteri, edito per la Cisl da Tipi Edizioni, è il titolo del libro dedicato all'importante figura politica e sindacale veneta che è stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, alla presenza, tra gli altri delle sorelle minori dell'ex ministro del lavoro di Castelfranco Veneto.

"Partigiana, maestra e sindacalista - ha introdotto il presidente del Veneto, Luca Zaia - sono le caratteristiche che riassumono la figura di Tina Anselmi. Tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, ricordo in particolare la strepitosa legge del 1977 sulla parità di trattamento di uomo e donna sul lavoro e soprattutto la rivoluzione copernicana del 1978 del servizio sanitario nazionale: se oggi, in Veneto, curiamo meglio di tutti, lo dobbiamo a lei. E direi che non ha mai ricevuto gli onori che avrebbe avuto se fosse stata un uomo anziché una donna".

"Poco più di un anno fa la Cisl - ha ricordato Onofrio Rota della stessa organizzazione sindacale - ha accolto in maniera unanime la mia proposta di dedicare una sala a Tina Andelmi, grande movimentista al fianco di lavoratrici e lavoratori del settore tessile. Abbiamo quindi deciso di commissionare questo approfondimento, perché la sua è una vita che va letta e trasmessa. E la Cisl del Veneto è orgogliosa di averla avuta tra i suoi fondatori".

"Il libro - ha spiegato l'autore, Mauro Pitteri - nasce come una scommessa, perché chiunque ha affrontato una biografia, specie giovanile, di Tina Anselmi si è trovato ad avere a che fare con il problema che non ha scritto niente. Io ho quindi cercato di ricostruire il contesto, provando a mettere in ordine cronologico le sue esperienze, partendo dalla sottolineatura della sua adesione alla resistenza come scelta etica e non politica. Il libro è diviso in cento quadri, in cui, tra l'altro, figura il risultato della mia ricerca, fatta a Roma, in cui ho spulciato gli archivi della Dc".