"Liberi e forti" di Luigi Giorgi

ASOLO - Si terrà lunedì 29 gennaio alle ore 20.30 presso la sala consiliare di Asolo, la presentazione del libro “Liberi e Forti”, scritto dallo storico Luigi Giorgi, che ripercorre la vicenda dei popolari, dalla fine della collaborazione nel primo governo Mussolini, fino all’esilio di Don Sturzo, Ferrari e Donati.

Al centro, le difficoltà degli esiliati, braccati dalla polizia politica e visti con diffidenza, quando non con odio, dagli altri partiti antifascisti, ma anche la volontà di rivendicare una presenza fisica e ideologica del popolarismo antifascista, che sarà poi fondamentale per costruire la Resistenza cattolica e il secondo dopoguerra italiano.

Alla presentazione parteciperanno, oltre all’autore, il professor Daniele Ceschin, storico e ViceSindaco di Mogliano Veneto e il professor Pietro Panzarino, vice-direttore di OggiTreviso, esperto di storia dei popolari e della Democrazia Cristiana, figlia ideale dell’esperienza di Don Sturzo.

L’appuntamento è organizzato dal Comune di Asolo e dall’Associazione Un’altra Idea di mondo.

"Riteniamo molto importante, in questo particolare frangente storico, in cui la memoria del terribile ventennio fascista sembra essersi sopita, riportare alla luce cosa fu il fascismo e quanto dolore e sofferenza provocò al nostro paese, sopprimendo le libertà individuali e politiche dei cittadini, provocando la debolezza economica del nostro paese e infine schiantandoci in una guerra per cui non avevamo motivazioni, né capacità bellica”. È il commento degli organizzatori.