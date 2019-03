L'hotel Terme rimarrà chiuso per mesi

VITTORIO VENETO - Prima le ferie, poi la manutenzione, ma con lo stesso effetto: l’hotel Terme continua a rimanere chiuso. La scorsa settimana il cartello recitava “chiuso per ferie fino al 17-03-2019”. In questi giorni l’indicazione è invece stata sostituita, e questa volta annuncia una chiusura ben più lunga: “chiuso per lavori di manutenzione per 60 giorni”.

Dall’ufficio Attività Produttive del comune fanno sapere però che è stata data comunicazione di chiusura, sempre per manutenzione, per addirittura 120 giorni, a partire da ieri. Quindi per 4 mesi. La prima chiusura, però, era già stata segnalata a fine gennaio. Vittorio Veneto rimane per ora orfana di una delle sue strutture storiche.

Il Terme – tra le altre cose – è una delle pochissime strutture alberghiere rimaste in centro città. Un’attività sul cui destino si stanno interrogando tantissimi vittoriesi. Per altri due mesi, almeno, la struttura rimarrà chiusa al pubblico, e questo creerà sicuramente problemi a chi vorrà soggiornare a Vittorio Veneto.

E pensare che – almeno guardando i dati – la Città della Vittoria sta consolidando negli ultimi anni la propria vocazione turistica. Il 2016 era stato un anno da record, nel 2017 gli arrivi erano aumentati del 10,70% e le presenze, ovvero i pernottamenti, del 23,30%.

I pernottamenti del 2017 erano stati 56.698, contro i 45.984 del 2016 e i 40.848 del 2015.