Lezioni private. Quali sono i vantaggi e a chi sono consigliate?

E' sempre più comune sentir parlare sia genitori che figli di lezioni private. Questo perché nel mondo scolastico ci sono studenti di ogni età che, per svariate ragioni, non riescono a stare al passo con i loro coetanei.



Ogni anno ci sono notizie che parlano di record di bocciati soprattutto nelle scuole superiori. Spesso viene data la colpa ai ragazzi di oggi, ma in realtà, tornando indietro nel tempo, si trovano notizie che ci fanno capire quanto sia ‘una storia che si ripete’.



Che sia per mancanza di voglia o per difficoltà in qualche materia, prima o poi quasi tutti arrivano a chiedersi se valga o meno la pena contattare un insegnante per farsi dare ripetizioni. Questo non solo per evitare brutti voti, ma anche per agevolare un alunno che probabilmente non ha trovato il modo giusto di approcciare una o più materie.



Non solo, è piuttosto frequente che uno studente non riesca a seguire una materia, in mezzo ai compagni che distraggono e che magari deridono chi cerca di stare attento. Ed è anche in questi casi che una ripetizione impartita privatamente può fare la differenza.



Una lezione uno-a-uno infatti, permette allo studente di poter seguire con maggior facilità il tema spiegato. L'insegnante può anche rendersi conto subito di eventuali difficoltà, quindi fermarsi e rispiegare le cose non chiare. Inoltre, ci sono tecniche per riuscire a studiare meglio che non tutti conoscono o che non sanno usare. Grazie a un insegnante privato gli studenti possono apprendere tali metodi e migliorare le loro prestazioni.



Secondo alcune ricerche, gli studenti che ricevono lezioni di rinforzo non solo migliorano i risultati accademici, ma sono anche più motivati. Questo perché si rendono conto di riuscire in materie che in precedenza creavano difficoltà. E tale risultato, indiscutibilmente, è positivo anche per i genitori.



Secondo quanto spiegato dal sito specializzato Superprof, le materie per cui gli studenti possono avere bisogno di aiuto non sono solo le ‘classiche’, come la matematica e l’italiano. Anche discipline come l’inglese, il disegno, la musica e l’informatica possono creare problemi a chi è meno portato.



Fortunatamente oggi affrontare le difficoltà scolastiche è più facile, grazie alle lezioni private online, che offrono un ampio bagaglio di insegnanti qualificati. Inoltre, le opinioni lasciate dagli altri studenti, possono semplificare la scelta a chi è più incerto.



Nelle ripetizioni private è possibile fare semplici ripassi delle lezioni per prepararsi a un compito in classe. Oppure è possibile risolvere alcuni dubbi che riguardano specifici temi. L'insegnante privato può adattare le lezioni alle esigenze dello studente. E questo non solo nel programma, ma anche negli orari che più agevolano l’alunno.



Non sono quindi solo gli studenti in difficoltà a poter aver bisogno di simili ripetizioni impartite privatamente. Ci sono per esempio quegli alunni che hanno basi non buone e che quindi necessitano di un rinforzo che possa colmare delle lacune. Allo stesso modo, chi ha meno voglia può comunque trovare, con l’insegnante giusto, la motivazione che gli mancava in precedenza.



Anche coloro che devono prepararsi a un esame e che studiano durante la notte perdendo il sonno, potrebbero godere dei vantaggi delle ripetizioni private. Queste possono essere effettuate anche in gruppo, per coloro che non amano trovarsi a tu per tu da soli con un insegnante.



Infine non è da sottovalutare quanto le lezioni private siano utili anche ai professori. Gli studenti sono tutti diversi, con problematiche differenti e con obiettivi individuali. Riuscire a portare ognuno di loro a miglioramenti nelle prestazioni è una crescita che va ben oltre al guadagno che ne può venir fuori