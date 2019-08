Via l'erba infestante dai Meschietti, "Lo facciamo per Santa Augusta"

VITTORIO VENETO - «I cittadini fanno bene a lamentarsi, i Meschietti sono una schifezza. E come ogni anno, sarà il Comune a ripulirli. Lo faremo per Santa Augusta». Bruno Fasan, assessore al decoro urbano, annuncia le attese pulizie dei corsi d’acqua paralleli al fiume Meschio che scandiscono il centro storico di Serravalle.

Lo fa dopo che molti serravallesi nelle ultime settimane si sono lamentati, denunciando pubblicamente lo stato di incuria dei Meschietti. L’erba è cresciuta tra i muretti in sassi, dove anche qualche arbusto ha messo le radici. Lo scenario non è per nulla un bel biglietto da visita per Serravalle, molto frequentata nel periodo estivo.

Le pulizie saranno fatte nei prossimi giorni, prima dell’avvio dei festeggiamenti di Santa Augusta che si apriranno venerdì 16 agosto e culmineranno nella notte tra il 21 e il 22 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico.