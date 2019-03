"Leghisti del c..., mo rischiate pure che vi sparo a vista": il post dell'ex assessore di Montebelluna

MONTEBELLUNA - "È stato postato solo qualche ora fa ma sta facendo il giro del web: il post dell'ex candidato a sindaco di Montebelluna, e che per anni ha seduto, in Giunta, con il sindaco Puppato, Tiziana Favero, è squallido e miserabile. Aspetto che venga rimosso immediatamente e che le autorità competenti indaghino a fondo".

Così la capogruppo di "Zaia presidente" in consiglio regionale del Veneto, Silvia Rizzotto, relativamente ad un intervento su Facebook da parte di Tiziana Favero, ex candidata a sindaco per Montebelluna nelle ultime elezioni amministrative ed ex assessore della giunta guidata da Laura Puppato (Pd).

Il messaggio, messo in rete alle 20,09 di ieri sera ma rimosso poche ore più tardi, si riferisce all'approvazione da parte della Camera dei Deputati della nuova legge in materia di legittima difesa e recitava "Bene, leghisti del c..., mo rischiate pure che vi sparo a vista. Ve la siete cercata". Il messaggio è tuttora veicolato sotto forma di screenshot da vari canali riferibili a formazioni politiche diverse, Lega in testa.

"Non ci sono parole, se non la vergogna per questo post. Nessuno, men che meno una persona che ha già calcato le sedi istituzionali - aggiunge Rizzotto - dovrebbe mai permettersi di minacciare con certi termini gli avversari politici".