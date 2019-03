Legalità, la Marca prima in Veneto per numero di aziende virtuose

TREVISO - La provincia di Treviso è prima in Veneto per numero di aziende “amiche” della legalità. Sono 171 le aziende trevigiane che hanno ottenuto il rating di legalità assegnato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).



A livello nazionale la Marca è all’ottavo posto. Prima è Roma, segue Milano e Bari. Per il Veneto, dopo Treviso, ci sono Padova a quota 152 imprese, Vicenza (144), Verona (118), Venezia (92), Rovigo (26), Belluno (21). Nella Marca inoltre l’incremento delle aziende certificate da aprile 2017 a ottobre 2018 è del 56%.



Oltre il 90% delle imprese in possesso del rating di legalità è una pmi con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno di 250 addetti. Tra queste 2 imprese su 3 (66,1%) sono una piccola impresa con meno di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro. In base al tipo di attività, il 38% delle imprese opera nel settore dell’industria manifatturiera e circa il 20% nel settore notoriamente “sensibile” come quello dell’edilizia.



Nelle visure camerali il rating di legalità è rilasciato dall’Agcm alle aziende che ne hanno fatto richiesta - e che hanno superato il vaglio dell’Autorità stessa –. Una crescita diffusa, confermata dal fatto che, in ben 9 regioni su 20, le imprese certificate sono più che raddoppiate nel periodo considerato e che la regione “meno” dinamica, la Basilicata, è cresciuta del 42%. In Veneto per difendere la legalità sono stati investiti 2,5 milioni di euro, 1,2 milioni di euro in un solo anno, da parte del Sistema Camerale Veneto congiunto con quello della Regione.



“Difendiamo il sistema imprenditoriale che fa buona impresa ed è attivo ed innovativo in rete con le altre amministrazioni pubbliche – afferma il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza -. Diamo consapevolezza con la formazione sulla legalità sin dalle scuole, con i bandi e i concorsi che coinvolgono centinaia di ragazzi. Certifichiamo le buone imprese che fanno buona economia con i bilanci sociali, con le certificazioni dei prodotti e delle produzioni agricole, con il controllo delle merci prodotte e certificate, con i marchi, brevetti per la proprietà industriale, con l’assegnazione del rating di legalità che si evidenzia nel registro delle Imprese”.