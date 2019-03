"La Lega vuole tornare ai grandi ospedali, pronti alla mobilitazione"

TREVISO - “Questa organizzazione della sanità certifica che la Regione Veneto archivia un modello per cui la sanità si fa con i presidi sul territorio. Si torna ad una concezione vecchia per cui i servizi si erogano solo nei grandi ospedali”. Il Pd trevigiano prende posizione e critica aspramente il nuovo piano sociosanitario della Regione appena varato che sarà in vigore fino al 2023.



“Treviso paga ancora di più il fatto di essere l'unica grande provincia veneta con un Ulss da un milione di abitanti - dicono il segretario provinciale Giovanni Zorzi e il responsabile provinciale sanità e welfare Nicolò Rocco - questo a discapito di territori come la castellana o il coneglianese che erano virtuosi ed oggi ne escono con le ossa rotte”.



“Andremo a incontrare i sindaci, i consiglieri comunali, le categorie e le associazioni in ogni territorio per fare un libro bianco della sanità trevigiana”, continuano Zorzi e Rocco, annunciando l’inizio di una mobilitazione: “Da qui parte una fase di mobilitazione in cui il Pd trevigiano prenderà l’iniziativa per contrastare sul punto il malgoverno di Zaia e della Lega, che impoverisce i servizi pubblici, compromette l’accessibilità delle cure e, in ultima istanza, pregiudica un diritto fondamentale per la persona e la sua comunità, riconosciuto dalla nostra Costituzione: il diritto universale alla salute.”