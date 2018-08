Lega Nord di Verona propone di inserire a scuola l'ora di "veronesità"

La Lega Nord di Verona ha depositato oggi una mozione per "obbligare il sindaco e la giunta comunale ad un processo che arrivi ad istituzionalizzare la consegna del Gonfalone di San Marco a tutti i nuovi nati nel Comune di Verona".

La mozione firmata dalla consigliera Laura Bocchi (in foto) propone anche di avviare un dialogo con la Direzione scolastica provinciale per organizzare nelle scuole "l'ora di veronesità, in cui viene insegnata la lingua veneta e vengono veicolate le tradizioni locali importanti da tramandare nelle generazioni e per farle conoscere ai nuovi veneti, che così si integreranno nel tessuto sociale ed impareranno ad amare la terra che hanno scelto come casa".