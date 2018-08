La Lega contro il sindaco: "Troppi supermercati, non possiamo sostenere questi artifici"

VITTORIO VENETO - Il sindaco attacca, la Lega risponde.

Dopo le dichiarazioni del primo cittadino Roberto Tonon, che aveva criticato le minoranze per aver votato contro la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, è arrivata anche la replica del segretario leghista della città, Roberto Parrella: “Riteniamo insufficienti le risorse messe a disposizione per una città di oltre 28mila abitanti: 1 milione e 227mila euro dei quali 247mila sono una partita di giro, un investimento di un privato per illuminazione cimiteriale che venderà ai privati. L’amministrazione non mette un euro. Solo per ricordare le risorse investite dalle amministrazioni leghiste non erano mai inferiori ai 4milioni perché, a parità di risorse date dalle tasse comunali, ci si impegnava a cogliere i cofinanziamenti dati dai fondi europei e regionali come ben ricorda tutte le volte l’ex assessore Bruno Fasan, che erano sempre oltre al 50% degli investimenti”.

La critica dei leghisti riguarda anche l’arrivo dei nuovi supermercati in città: “Una buona parte delle risorse con cui il sindaco sta finanziando il piano provengono dagli oneri di urbanizzazione del futuro supermercato da realizzarsi nell’ex area Milanese – continua il segretario -. Inoltre ha già investito i soldi derivati dall’ampliamento Lidl e sta ora operando per realizzare un centro commerciale di 4mila 500 metri quadri nell’area Carnielli. Quindi in un anno sono state autorizzate la costruzione di nuove strutture commerciali e ampliamenti commerciali che metteranno in ginocchio tutte le attività storiche del centro vittoriese, creando la desertificazione dei negozi e la mancanza del servizio che la loro presenza dà ai cittadini più deboli. La Lega non può sostenere simili artifici che andranno penalizzare i cittadini”.

Ma non è tutto, visto che parte delle opere e dei finanziamenti inseriti nel piano riguarderà i prossimi amministratori della città. “Il campo da rugby è finanziato con 50mila euro quest’anno e 450mila nel 2019, quindi sarà compito della prossima amministrazione. Al momento non c’è un progetto e non c’è un sito dove realizzarlo. O meglio sono stati indicati 10 siti un anno fa ma ancora non è stata fatta alcuna scelta. Per la scuola Parravicini sono stati stanziati 100mila euro quest’anno anno e 400mila saranno messi dalla prossima amministrazione. Speriamo nella buona stella che ci preservi dai terremoti”.