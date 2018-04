Le spoglie di Lucia Schiavinato, fondatrice del Piccolo Rifugio, tornano a casa

SAN DONA' DI PIAVE - Lucia Schiavinato ritorna a casa. A quasi quarantuno anni dalla sua morte, le spoglie della Serva di Dio sono accolte al Piccolo Rifugio, la casa e famiglia per persone con disabilità che Schiavinato fondò nel 1935 e allora come oggi ha sede in via Dante Alighieri, in centro a San Donà.

Dopo la messa concelebrata da vari sacerdoti nella Cappella dell'Adorazione del Piccolo Rifugio, sabato 28 aprile, c'è stata la benedizione della nuova piccola cappella (adiacente a quella dell'Adorazione) che accoglie i resti mortali della Serva di Dio Lucia Schiavinato. Il presidente della Fondazione, il sandonatese Carlo Barosco, ha dato il benvenuto e presentato i lavori svolti.

L'artista sandonatese Giovanni Cesca ha presentato l'affresco che ha realizzato in cappella, nella parete dietro il sarcofago.

La cappella sarà poi visitabile, dal giorno della benedizione in poi, e sarà un'occasione per favorire la conoscenza e il culto di Lucia Schiavinato, grazie a questo nuovo spazio significativo a disposizione per sostare in preghiera.