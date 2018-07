Le scappa la cacca al supermercato, la fa lungo la corsia e continua a fare la spesa tranquilla

Ha lasciato tutti di stucco la scena ripresa dalle videocamere di sorveglianza di un supermercato a Kazan, in Russia, che mostra una donna che cammina lungo una corsia e, a un certo punto, fa la cacca.

La donna, vestita di nero con il cestino della spesa in mano, si ferma in mezzo alla corsia si sposta con la mano il retro del vestito e rimanendo in piedi, defeca sul pavimento. In presenza, tra l'altro, di un uomo e una bambina. Le feci cadono a terra e lei, come se niente fosse, continua a fare la spesa.

Come riporta la stampa locale, il personale del supermercato ha trovato la cacca per terra e per questo sono state esaminate le immagini catturare dalla videocamere. Che hanno dato risposte ma non spiegazioni.

“E’ pura pazzia”, ha scritto qualcuno a commento del video pubblicato on line.

