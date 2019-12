Le Sardine venete vanno a Roma

TREVISO – Il fenomeno delle Sardine continua ad essere uno degli argomenti maggiormente approfonditi dai media, con le interpretazioni sul piano sociologico e politico.

Dopo la prima fase vissuta con molta spontaneità, il fenomeno è cresciuto di dimensioni anche nel nostro territorio.

Emblematiche, tra le tante, le manifestazioni a Treviso sabato 30 novembre (in foto) e a Belluno venerdì 6 dicembre.

Le prove generali nella Regione Veneto e la prospettiva della manifestazione nazionale programmata a Roma, prevista per sabato prossimo 14 dicembre nella grande Piazza di San Giovanni, ha spinto i sette “coordinatori” provinciali ( Francesco a Treviso, Alberto a Belluno, Antonio a Padava, Jacopo a Padova, Leo a Vicenza, Enrico a Venezia e Anna a Rovigo) a muoversi collegialmente.

“Pochi giorni fa la scena politica e sociale era dominata dagli slogan della destra populista e dai sondaggi sbandierati come verità assolute. Poi siamo arrivate noi, e la deriva si è arrestata. Piazze che parevano vuote si sono riempite. Cervelli che dormivano da troppo tempo si sono attivati. Coscienze finite in un cassetto si sono risvegliate. Un'altra idea di società si è fatta inesorabilmente avanti”.

Su tale premessa e secondo il vecchio adagio chi ben comincia è a metà dell'opera hanno continuato:"non può finire qua! Tutti scommettono sul fatto che le sardine siano state una fiammata improvvisa, un miraggio in un panorama desolante, una distrazione dall'inevitabile destino sovranista che aspetta noi e i nostri figli. Ma abbiamo imparato dal 14 novembre scorso che il destino è nelle nostre mani. E nei nostri corpi. Se lo vogliamo possiamo. Abbiamo riempito piazze di ogni genere: grandi, piccole, marittime e montanare, al sud al nord. Siamo andati anche in quella che qualcuno definiva "casa loro"… la più grande e spontanea rivoluzione ittica della storia è pronta per sbarcare a Roma.

Piazza San Giovanni ci aspetta, e ci spetta. #RomaNonAbbocca”

Per avere informazioni riguardo ai costi e agli orari per unirsi alle sardine che partiranno da Bologna, si può compilare il form, scegliendo la città da dove partire.

Quindi saranno inviate tutte le informazioni riguardo la partenza.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEubzY7puPDaMlGqs5wgxuYo8wZzZUHBdzGtrcXDs_viT5Ng/viewform

Il FORM sarà chiuso domani 12 DICEMBRE.