Le "Sardine" sono sbarcate in Veneto

Al momento sono due i gruppi di "Sardine" che si sono creati in questi giorni in Veneto, il primo a Padova, mentre il secondo a Rovigo. Ma cosa sono le Sardine?

E’ un movimento spontaneo nato in Emilia Romagna per contrastare la campagna elettorale della Lega e che sta invadendo diverse regioni d’Italia, come il Veneto . Il nome sardine è nato dagli organizzatori Mattia Santori, Andrea Gareffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti, l’obiettivo era quello di essere tantissimi alla prima manifestazione che si è tenuta il 14 novembre a Bologna, così tanti da stare “stretti come sardin". Da qui il nome.

“Abbiamo creato questo gruppo perché siamo convinti che un'Italia più libera e giusta, non solo è possibile, ma è necessaria-hanno dichiarato i fondatori delle "Sardine" di Padova nella propria pagina Facebook-Questo gruppo è politico, ma non partitico.Quello che si condivide all'interno di questo contenitore sono idee, progetti, proposte e valori di inclusione, confronto e rispetto.Rifiutiamo la xenofobia, l'omofobia, il sessismo, l'antisemitismo, il populismo, i nazionalismi, gli integralismi e tutte le forme di fascismo”.

Mentre nella pagina di Rovigo si legge:"Ragazzi coordiniamoci. Fate confluire tutti gli amici di Rovigo su questa pagina, sono in contatto con le sardine originali, le quali ci daranno istruzioni su come fare l'evento su facebook e farlo girare a tutti gli amici di Rovigo e Provincia".