Le Sardine si riuniscono ad Aviano: flash mob per la pace

AVIANO - Flash mob organizzato dalle Sardine, in piazza Duomo ad Aviano. Si tratta di una manifestazione per la pace, che si terrà domenica 12 gennaio alle 17.

“La località è stata scelta perché qui è presente una tra le più grandi base americane operative d’Europa – spiegano le Sardine di Pordenone in una nota -. Sarà un flash mob per la pace, un flash mob che ripudia la guerra. È stato deciso di farlo in tempi brevissimi vista l'attuale situazione internazionale, certi che le sardine risponderanno all'appello. Ci troveremo per leggere l'articolo 1, poi osserveremo 11 minuti di solenne silenzio. Un silenzio per pregare, un silenzio per pensare, un silenzio per meditare, un silenzio assordante”.