Le sardine nuotano fino a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO – Decine di adesioni al movimento delle sardine anche a Castelfranco Veneto. Gli attivisti per diffondere le loro idee e coordinarsi tra loro hanno già aperto la pagina Facebook “Sardine Castelfranco Veneto”. Ribadendo motivazioni ed intenti dei promotori dell’evento bolognese da cui il movimento è nato i promotori del gruppo spiegano le loro finalità.



“Creiamo questo gruppo perché siamo convinti che un'Italia più libera e giusta, non solo è possibile, ma è necessaria. Questo gruppo è politico, ma non partitico. Quello che si condivide all'interno di questo contenitore sono idee, progetti, proposte e valori di inclusione, confronto e rispetto. Rifiutiamo la xenofobia, l'omofobia, il sessismo, l'antisemitismo, il populismo, i nazionalismi, gli integralismi e tutte le forme di fascismo”.