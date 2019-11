Le sardine di Treviso pronte a scendere in piazza

TREVISO - Tantissimi giovani, studenti universitari ma anche amministratori locali e consiglieri comunali della sinistra, volti delle associazioni e del volontariato trevigiano.



Sono questi i trevigiani che nei giorni scorsi hanno risposto presente all’invito delle sardine di Treviso di scendere in piazza. Su Facebook il gruppo “Seimila sardine - Treviso” ha superato gli 8.300 membri, ed ora si attende la risposta della piazza. L’appuntamento è per domani, sabato 30 novembre, alle 18.30 in piazza Borsa.



Sarà il primo vero momento reale dopo la nascita, una decina di giorni fa, del gruppo virtuale trevigiano, aperto da quattro giovani trevigiani, tra i quali Francesco Sanson studente universitario di Conegliano, Alberto Irone, neo-segretario dei lavoratori del commercio e dei servizi della Filcams Cgil di Treviso e da una giovane ragazza, studentessa delle superiori a Vittorio Veneto. Il nuovo movimento politico, nato spontaneamente qualche settimana fa in Emilia, per contrastare Salvini e l’avanzata della Lega, in poco tempo ha raccolto migliaia di adesioni anche a Treviso. “La festa è finita. Ci avete risvegliato”, si legge nella pagina social “Sardine Treviso”.



Gli organizzatori per domani prevedono una manifestazione pacifica, durante la quale sarà letto il manifesto delle sardine. “Siamo ragazzi e ragazze che vogliono far sentire che anche Treviso non c'è spazio per odio, violenza e discriminazioni. Siamo studenti, siamo lavoratori, siamo trevigiani, ma soprattutto non siamo soli”, scrivono nel post di presentazione. “Vogliamo costruire una grande rete di solidarietà, vogliamo farlo insieme a tutti coloro che credono che i messaggi di odio visti nell'ultimo anno non siano la risposta che il nostro paese di merita”. “E se non ci stiamo in piazza? Ci stringiamo come sardine”.