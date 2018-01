Le liste di "Liberi e Uguali" in Veneto

Depositate ieri a Venezia le liste con le candidature di Liberi e Uguali, prima tra le formazioni rappresentate in Parlamento. Pier Luigi Bersani correrà in Veneto, al suo fianco nel plurinominale a Padova ci sarà Anna Falcone, una delle leader del movimento del No in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che ha aderito al progetto di Pietro Grasso da indipendente.

Bersani sarà capolista anche nel plurinominale di Verona e Rovigo e si misurerà nell’uninominale della città scaligera. Tra gli uninominali, spiccano le candidature dell’ex sindaco di Padova Flavio Zanonato nel collegio senatoriale di Padova e della Bassa, quelle a Venezia - rispettivamente negli uninominali di Camera e Senato - del deputato ed ex vicesindaco Michele Mognato e del capogruppo di Sinistra Italiana Giulio Marcon.

Terzo nel listino proporzionale di Padova sarà uno dei principali esponenti dei movimenti ambientalisti della Bassa Padovana, Francesco Miazzi, in corsa anche all’uninominale, dopo di lui Leila El Houssi, docente all’Università di Padova, indicata da Possibile.

Nel listino proporzionale di Venezia, dopo Mognato, Marta Battistella, Pier Paolo Scelsi e Anita Fiorentino; a Treviso e Belluno, Lucio Cavazzoni, Alessandra Buzzo, Rodolfo De Paoli e Lisa Coan; a Vicenza capolista Annalisa Corrado e poi l’ex assessore di Bassano del Grappa Mauro Beraldin che corre anche all’uninominale, quindi Keren Ponzo e Niccolò Della Lucilla; infine, nel veronese e nel rodigino, dopo Bersani, Michela Faccioli, Carlo Renato Massironi e Lucia Pollato.

Per quel che riguarda il collegio senatoriale Veneto 2 - che comprende le province di Padova, Vicenza e Verona - il capolista sarà Davide Zoggia; con lui anche Chiara Chiappa, Vincenzo Cordiano e Chiara Zoccarato. In Veneto 1 - Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno - la lista proporzionale del Senato sarà guidata da Alessia Petraglia, seguita da Marcon, Maria Chiara Eugenia Marangon e Cristiano Maria Pavarin.