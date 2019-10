Le Grotte del Caglieron potrebbero diventare a pagamento

FREGONA - La giunta Chies pensa ad un biglietto di ingresso per le grotte del Caglieron. Il sito, oggi accessibile a chiunque gratuitamente, diventerebbe così visitabile solo previo pagamento.

«Attualmente, la gestione del parco delle Grotte del Caglieron è stata affidata alla Pro Loco di Fregona in via provvisoria – ricorda il sindaco Patrizio Chies -. E per il prossimo anno dobbiamo fare il nuovo bando, che sarà più completo e potrebbe anche contemplare un ingresso a pagamento. In questo sito sono stati investiti parecchi soldi e la nuova gestione sarà affidata ad un soggetto capace sia di dare lavoro a qualcuno, sia di portare una certa entrata economica al paese. Quindi potrebbe esserci anche un biglietto di ingresso da pagare».

Se così fosse, la giunta sarebbe pronta a fare un passo indietro sull’aumento della tariffa di sosta per le auto votata due mesi. Oggi nei parcheggi di via Ronzon e di via Grotte del Caglieron, a pochi metri dall’ingresso del parco, si paga 2,50 euro all’ora, anziché 1 euro. Qui dal primo aprile al 31 ottobre tutti i giorni, dalle 8 alle 20, chi vuole lasciare l’auto deve pagare, mentre dal primo novembre al 31 marzo il pagamento è limitato ai sabati, alle domeniche e ai giorni festivi. Tariffa invariata invece per i parcheggi più distanti di via Maronese e di via Vittorio Veneto.

«È giusto – afferma Chies - che chi parcheggia a pochi metri dall’ingresso delle grotte paghi qualcosa di più rispetto a chi deve invece camminare mezz’ora per arrivare al sito. È pur vero che 2,50 euro all’ora sono parecchi soldi, ma allo stato attuale non si paga alcun biglietto di ingresso alle Grotte del Caglieron».