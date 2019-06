Le femministe protestano a Castelfranco: "Imbarazzante che Marcon non abbia ancor riconosciuto la figura di Tina Anselmi"

CASTELFRANCO – Se a Castelfranco Veneto c’è una donna di cui tutta la comunità va fiera è senza alcun dubbio Tina Anselmi: una personalità che da sempre è vanto dei castellani, per il suo alto spessore come statista e il suo valore umano. La prima donna ministro della storia della Repubblica italiana, scomparsa circa due anni fa però, ad oggi non ha un luogo che la ricordi nella sua città natale, mentre nel resto d’Italia ovunque si registrano nuove, strade, piazze ed edifici intitolati all’ex partigiana Tina Anselmi.



Il gruppo castellano su questo tema ha dichiarato: “Come gruppo locale della rete Non Una di Meno, ci uniamo a questo appello perché riteniamo imbarazzante che, a oltre due anni dalla sua scomparsa, l'Amministrazione comunale (guidata da sindaco Marcon) non abbia ancora dato un segno di riconoscimento alla partigiana castellana che fu la prima donna a essere nominata Ministro della Repubblica”.



Inoltre, le militanti dell’organizzazione, sulla scia della proposta del Pd di intitolarle una scuola cittadina, considerano che: “L'intitolazione degli istituti scolastici è un tema che ci interessa come femministe perché può contribuire al riconoscimento del ruolo delle donne nella storia. Oltretutto, osserviamo che sono dedicate alle donne quasi sempre le scuole con una tradizionale frequenza femminile: gli Istituti Magistrali una volta, i licei delle Scienze Umane o Psico-pedagogici oggi. Come se i nomi delle donne non fossero abbastanza buoni per tutte le scuole”.



“La nostra proposta – concludono le attiviste del gruppo castellano “Non una di meno” -, è di dedicare all'Onorevole Tina Anselmi l'Istituto Tecnico ora intitolato ad Arturo Martini, una scuola con un'offerta formativa molto varia che rispecchia una figura il cui operato e i cui meriti spaziano in più direzioni, valorizzandone l'impegno civico, senza circoscriverlo ad un settore in particolare”.