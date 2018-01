Le bionde sono più attraenti e più intelligenti: lo dice la scienza

Marilyn Monroe in "Gli uomini preferiscono le bionde"

A noi bastava Marilyn Monroe. Eppure ora, a 65 anni dall’uscita del film “Gli uomini preferiscono le bionde”, l’Augsburg University del Minnesota ha voluto darci una nuova conferma: gli uomini davvero preferiscono le bionde. Lo studio, pubblicato questo mese sul Journal of Social Psycology, ha preso in esame 110 uomini a cui sono state mostrate immagini di donne bionde, castane, more, rosse. E i risultati non hanno sorpreso. Per gli uomini, le bionde sono più attraenti. Perché?

Il capello chiaro - questa la spiegazione degli esperti - trasmetterebbe un’idea di giovinezza e benessere, oltre che una maggiore possibilità riproduttiva (qui si agisce sull’inconscio, eh). Inoltre, all’uomo, la bionda sembra pure più promiscua, quindi più incline ad accettare un appuntamento senza prendere le cose troppo sul serio.

Altro? Pare che gli uomini – inconsciamente – le vogliano bionde ma con i capelli non troppo lunghi. Anche la lunghezza infatti inciderebbe sul giudizio a priori che i maschi danno al sesso opposto: i capelli troppo lunghi farebbero perdere quel senso di “benessere”, e ne risentirebbe l’attrazione.

Le bionde sono più richieste ma, come per tutte le belle cose, c’è anche un lato oscuro. Secondo lo studio infatti gli uomini preferiscono le bionde ma poi scelgono le more. Perché le bionde, così belle e leggiadre, attraggono ma, in quanto considerate appunto “promiscue” non danno sicurezza. Per mettere su famiglia, insomma, i maschi si lancerebbero istintivamente su una morettina. Meglio se con i capelli fino a sopra le spalle.

Ma torniamo alle bionde: oltre ad essere più attraenti per il genere maschile, sembrano essere pure più intelligenti. Anche questo “lo dice la scienza”: uno studio della Ohio State University condotto su 10mila persone tra i 14 e i 21 anni ha analizzato il quoziente intellettivo di queste cavie mettendolo in realzione con il colore dei capelli. Cosa ne è emerso? Le bionde avevano un QI medio di 103,2, le castane di 102, 2, le rosse 101,2 e quelle con i capelli neri 100,5. Sarà stato un colpo di culo per le bionde, ma lo studio ha confutato il binomio “bionda e stupida” e forse ha pure (inconsciamente) spaventato gli uomini. Che, per accasarsi, vuoi mettere una morettina con i capelli fino alle spalle.