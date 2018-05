Le 7 maratone da non perdere nel 2018

Una corsa storica, un tempo ritenuta una disciplina di estremo sacrificio riservata a pochi adepti e ora aperta ad un numero sempre più ampio di partecipanti provenienti da tutto il mondo. La maratona è una corsa sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri che secondo Erodoto è nata dalla storia di Fidippide che corse da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria dei suoi concittadini sui persiani nel 490 avanti Cristo.

A migliaia di anni di distanza, le maratone si sono sviluppate a tal punto da attrarre un numero sempre più ampio di partecipanti. Questo trend è attribuibile sia a campagne di marketing che si sono affinate nel tempo sia ad una rinnovata passione per l’attività fisica e il fitness. Per chi ama questa disciplina sportiva e ama spingersi fuori dai confini italiani per sfidare la propria resistenza, ecco quali sono le maratone più conosciute al mondo a cui è possibile partecipare nel 2018.

La Maratona di Boston

Si è già corsa lo scorso 16 aprile una delle più note maratone al mondo. All’indomani degli attentati del 2013, oltre al significato sportivo e ai suoi risultati, la corsa ha cominciato a simboleggiare la forza, la speranza e la libertà dei partecipanti che hanno la possibilità di ammirare il panorama di Boston. Questa maratona è stata riconosciuta come la più antica che è mai stata disputata e si districa tra paesaggi urbani mozzafiato tra Hopkinton e Boylston Street.

La Maratona della Grande Muraglia

La tradizione della maratona in Cina non è così diffusa, ma la Maratona della Grande Muraglia, che è in programma a maggio 2018, è un’occasione unica per unire sport e storia. È richiesta una dose extra di energie, dal momento che afa e umidità sono le principali caratteristiche. Non si tratta di una corsa in piano, dal momento che i partecipanti devono salire oltre 5000 scalini che metteranno alla prova la resistenza anche dei più preparati. Secondo gli ultimi resoconti, l’ultimo tratto è tra i più duri di sempre e molti arrivano al traguardo in lacrime per il sollievo di aver concluso quest’esperienza al limite.

La Maratona della Great Ocean Road

Coloro che hanno la fortuna e la possibilità di lasciare tutto e di volare in Australia a fine maggio, la Great Ocean Road è un evento imperdibile. Questa maratona è stata organizzata lungo una delle spiagge più belle del mondo. Tra colline impegnative e lunghi tratti rettilinei, la varietà del percorso sorprenderà anche gli atleti più noti, che si ritroveranno poi a tagliare il traguardo sulla celeberrima Apollo Bay.

La Maratona dell’Inca Trail per Machu Picchu

Nella lista dei desideri di ogni runner dovrebbe esserci l’appuntamento dell’Inca Trail. Si tratta di una vera e propria esperienza di vita, in grado di trasformare un sentiero lungo e impervio che conduce al tempio e alla città perduta di Machu Pichu in una corsa indimenticabile. Si tratta di un appuntamento riservato solo ai più allenati, visto che tra la partenza e l’arrivo il dislivello complessivo è di oltre 6000 metri. Un’esperienza unica a contatto con la tradizione di alcune delle civiltà più antiche del mondo.

La Maratona dei Big Five

L’Africa è terra di grandi corridori e non poteva non esserci un appuntamento nel “continente nero” tra i più caratteristici al mondo. La Maratona dei Big Five di Limpopo è probabilmente una delle corse più esclusive del Sud Africa ma al contempo una delle più caratteristiche, dal momento che si corre attraverso la savana. I partecipanti corrono su un percorso senza recinzioni e barriere con il “rischio” di incontrare uno dei cinque animali della savana: leone, leopardo, bisonte, rinoceronte ed elefante. Se non si tratta di una corsa tecnica, però, la Maratona dei Big Five è senza dubbio una delle più emozionanti e di quelle più interessanti per gli amanti delle esplorazioni e della natura incontaminata.

La Jungfrau Marathon

Pensare ad una maratona in Svizzera sembra essere una grande contraddizione. Eppure, c’è un appuntamento in terra elvetica, in programma a settembre, che si preannuncia essere tra i più difficili al mondo. La Jungfrau Marathon, inserita nel 2016 tra le 33 maratone a cui partecipare, si corre lungo il caratteristico Lago di Brienz ad oltre 2000 metri sul livello del mare. Il percorso studiato dagli organizzatori sale all’improvviso lungo le montagne Eiger e Jungfrau, lungo una delle catene montuose più impegnative di tutto il territorio svizzero.

La Maratona delle Isole Cayman

Queste isole sono conosciute principalmente per essere un vero e proprio paradiso fiscale, ma questa lunga corsa, pur non essendo particolarmente faticosa e tecnica, resta una delle più bizzarre al mondo. La Maratona della Cayman si corre a dicembre e la partenza è prevista alle ore 5 di mattina, ma il percorso disegnato a pochi passi dalle acque tropicali lascia tutti senza parole. Uno dei modi migliori per abbinare l’utile al dilettevole.