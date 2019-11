Lavoro e welfare: quale sostenibilità?.

Secondo appuntamento, giovedì 7 novembre alle 20,30 nella sala convegni della Camera di Commercio di Treviso, del ciclo Dire, Fare, Sostenibilità Il mondo cambia con il tuo esempio, promosso da Partecipare il Presente, scuola di formazione sociale e politica che vede insieme numerosi soggetti associativi e istituzionali della provincia di Treviso. L'incontro è aperto alla cittadinanza.

Dopo l’incontro con il Professor Paolo Ermano, al quale è intervenuto anche il Vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi, il secondo appuntamento vedrà l’intervento del Professor Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica all’Università di Tor Vergata a Roma, editorialista e autore di numerosi studi e pubblicazioni sui temi dell’economia sociale. Il tema del suo intervento a Treviso sarà centrato sul lavoro e il welfare e la loro sostenibilità tra generazioni. Uno snodo in cui si incrociano le trasformazioni al lavoro legate alla digitalizzazione, la denatalità particolarmente evidente nei Paesi occidentali, le migrazioni dalle aree del mondo più svantaggiate. Uno scenario dove le garanzie individuali e collettive su lavoro e welfare proprie del modello europeo e occidentale sono messe in discussione e sembrano non più ‘sostenibili’ per il futuro. Quale, allora, la sostenibilità possibile? All’incontro interverrà anche il Professor Giampiero Dalla Zuanna, Ordinario di Demografia all’Università di Padova, che presenterà e commenterà i dati demografici del Veneto

Partecipare il Presente porta i contenuti della sostenibilità anche nelle scuole superiori di tutta la provincia con un ciclo di lezioni in collaborazione con il Campus di Treviso dell’Università Ca’ Foscari e agli studenti che interverranno al ciclo di incontri saranno riconosciuti dei crediti formativi.

Gli appuntamenti successivi del ciclo di Partecipare il Presente sulla sostenibilità sono in calendario martedì 19 novembre sempre alle 20,20 in Camera di Commercio, con il Professor Daniele Marini, docente all’Università di Padova di Sociologia dei processi economici, sul tema ‘Il capitale sociale: infrastruttura di sostenibilità dello sviluppo. Martedì 3 dicembre alle 20,30 al Teatro S.Anna di Treviso si terrà la conferenza- spettacolo multimediale, con immagini, video e musiche, di Duccio Canestrini, antropologo, giornalista e scrittore, dal titolo “Terra Felix. Per un’ecologia delle relazioni”.

La rassegna riceve il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Belluno-Treviso.

La Scuola di Formazione Sociale e Politica “Partecipare il Presente”, costituitasi nel 2005, oggi vede la collaborazione tra:

ACLI Treviso, Assindustria Venetocentro, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CIA Treviso, CGIL Treviso, CISL Belluno Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Confesercenti Treviso, EBicom Ente Bilaterale territoriale della provincia di Treviso, Federmanager Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Treviso, Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi di Treviso, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Unascom Confcommercio Treviso e Volontarinsieme CSV Treviso.

Per rendere più strutturato ed efficace tale percorso, nel 2011 i partner hanno deciso di creare l’Associazione “Partecipare il Presente” con l’impegno di favorire la crescita culturale nel territorio, attraverso approfondimenti sui valori di riferimento e sull’etica del lavoro e dell’economia, e di contribuire allo sviluppo competitivo dei sistemi locali favorendo sinergie e reti fra soggetti economici, sociali e istituzionali.



Nel rinnovato sito dell’Associazione www.partecipareilpresente.it l’archivio audiovideo degli ultimi cicli di Partecipare il Presente.