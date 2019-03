Lavoro: Rasizza (Openjobmetis) premiato da Università 'A.Moro' di Bari.

Bari, 25 mar. (Labitalia) - Rosario Rasizza, amministratore delegato Openjobmetis e presidente Assosomm (associazione nazionale delle agenzie per il lavoro) ha ricevuto oggi all'Università Aldo Moro di Bari un sigillo a riconoscimento del merito per l'impegno nella promozione dell'occupazione nelle regioni del sud Italia. L'importante onoreficenza è stata consegnata dal rettore dell'Università Aldo Moro di Bari Uricchio Antonio Felice.

Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana, presenta 130 filiali in tutta la penisola, di cui 23 nelle regioni del sud Italia (Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria).