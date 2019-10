Lavori sull'acquedotto a Vittorio Veneto, alcune vie rimangono senz'acqua

VITTORIO VENETO - Lavori sull’acquedotto a Vittorio Veneto, alcune vie rimarranno senz’acqua.

Dalle 13 alle 15 di mercoledì 16 ottobre, ci sarà la sospensione della fornitura idrica (o cali di pressione) in via Borgo Olarigo, via Tommaseo e via Cal dei Romani.

Nelle stesse vie, nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre ci potranno essere ulteriori cali di pressione. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati al giorno lavorativo successivo.