Lavori sulla rete ferroviaria, le prime chiusure dei passaggi a livello martedì

VITTORIO VENETO - Da martedì ancora passaggi a livello chiusi. Inevitabili i disagi per la viabilità cittadina, anche se il grosso dell’intervento di sostituzione di binari e traversine è già stato concluso prima di Natale. Il terzo intervento chiuderà un ciclo di operazioni partite nel mese di dicembre. Dalla mezzanotte di martedì 7 alle 24 di mercoledì 8 gennaio rimarrà chiuso il passaggio a livello di via Deganutti, in zona industriale, il passaggio a livello che l’amministrazione Miatto ha indicato che venga poi definitivamente chiuso al posto di quello di via Martel.

Da martedì 7 a venerdì 18 gennaio chiuderanno anche i passaggi a livello di via del Castello, a Salsa, e di via Martel, tra Santi Pietro e Paolo e Ceneda. Sabato 19 gennaio l’intervento sui binari della tratta vittoriese potrà dirsi concluso, salvo imprevisti che si registreranno nei prossimi giorni. Nel frattempo prosegue anche il cantiere di rifacimento del cavalcaferrovia di via Lioni, i lavori dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio.