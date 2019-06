Lavori sulla A27, a Vittorio Veneto il traffico va in tilt: fino a 7 chilometri di coda

VITTORIO VENETO - E’ stata la seconda domenica di passione per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere Vittorio Veneto. Sia in autostrada che sulla Statale 51 di Alemagna.

I lavori sulla A27 hanno portato alla chiusura di una galleria sul Monte Baldo, e l’unica galleria percorribile tra Vittorio nord e Vittorio sud è a senso alternato.

Ieri si sono formati fino a 7 chilometri di coda per immettersi in galleria. Ma anche la situazione sulla statale non è stata migliore, viste le lunghe code e il traffico in tilt.

Martedì l’amministrazione parteciperà ad un tavolo in Prefettura, per cercare una soluzione al problema. Il cantiere infatti proseguirà fino a fine luglio, e il comune vuole evitare che per più di un mese le domeniche degli automobilisti si trasformino in un incubo.