Lavori sulla A27 e traffico in tilt: sarà una domenica di code chilometriche a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Una pattuglia della polizia locale in servizio per limitare i disagi che si prospettano per domani, domenica, quando con la galleria del Monte Baldo dell’A27 chiusa si formeranno, come una settimana fa, lunghe code che intrappoleranno per ore gli automobilisti di rientro dalla montagna.

Il cantiere aperto in autostrada, tra Vittorio Veneto Nord e Sud, potrebbe nuovamente causare domani dei disagi che si estenderanno anche alla statale Alemagna e alla viabilità urbana. «Non nascondo – afferma il sindaco Antonio Miatto – che siamo preoccupati per il ripetersi del fenomeno di domenica scorsa. In attesa del tavolo in Prefettura, convocato per martedì con Anas e Autostrade, domani metteremo del nostro personale per velocizzare un minimo il traffico che viene giù dalla montagna».

Nel pomeriggio, una pattuglia della polizia locale sarà operativa a Serravalle. «Il collo di bottiglia è in via Martiri e qui ci sarà una pattuglia che cercherà di regolamentare i passaggi pedonali e di velocizzare le auto – spiega il comandante della polizia locale Ezio Camerin -. Per quanto personale possa disporre, non si può però aumentare la capacità della strada. Non si può pensare che una corsia della statale possa sostituire l’autostrada. Ed è inevitabile che nell’attraversare il centro storico, dove per conformazione non si possono raggiungere i 50 chilometri orari, si formino code».