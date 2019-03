Lavori sul ponte di Sant'Angelo, occhio ai rallentamenti lungo la tangenziale

TREVISO - Sono iniziati i lavori per il restauro e consolidamento del viadotto di Sant'Angelo, lungo la tangenziale, da parte di Veneto Strade, che ridurranno le carreggiate da due a una, in entrambi i sensi di marcia, tutti i giorni.



L’intervento prevede 15 giorni di lavori che, inevitabilmente, produrranno disagi sia nella corsia di marcia verso Paese sia in quella per Silea.



Ieri tutto sommato la situazione è stata abbastanza scorrevole ma nei prossimi giorni, quanto i lavori dell’opera entreranno nel vivo, saranno inevitabili code e rallentamenti. L’intervento durerà fino al 23 marzo prossimo.



Sempre ieri, ma questa volta in pieno centro storico, si sono verificati alcuni disagi alla circolazione a causa di una gru posizionata tra via XX settembre e via Martiri della libertà, per la sostituzione dei condizionatori che si trovano sul tetto del palazzo dove c’è il negozio Telecom.