Lavori da oltre 5 milioni euro all'ospedale di Vittorio Veneto, completato il primo stralcio

VITTORIO VENETO - Il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto e l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan hanno preso parte ieri - ospiti del direttore generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, - alla consegna del primo lotto dei lavori di adeguamento sismico dei corpi alti dell’ospedale di Vittorio Veneto che hanno interessato l’unità operativa di Ostetricia-Ginecologia.

Il sindaco Miatto esprime «grande soddisfazione per il modo nel quale sta procedendo il complesso degli interventi che è addirittura in anticipo sulla tabella di marcia e che, malgrado l’imponenza degli interventi, viene portato avanti riducendo al massimo possibile i fastidi ai degenti. Con il primo lotto - spiega il Sindaco - si è già completato ben il 42% dell’intero programma di lavori, iniziato 10 mesi fa, per un ammontare di 5.400.000 euro. Alla fine dei lavori la struttura avrà un livello di sicurezza sismica di molto superiore al minimo imposto dalle normative più recenti. Lunedì prossimo - conclude Miatto - riaprirà anche il Punto Nascite e devo dire che la qualità dei lavori svolti mi sembra ottima. Ora sarà solo il management medico a risultare l’elemento determinante l’attrattività per le mamme di tutto il mandamento e delle realtà vicine; per adesso, al visitatore, l’ambiente appare nuovo, modernamente arredato, tranquillo ed accogliente».

Miatto e Fasan, accompagnati anche dai tecnici dell’Ulss 2 e da quelli dall’impresa esecutrice dei lavori ‘’Setten’’ hanno visitato anche l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria che - spiega l’assessore Fasan - «è stata anch’essa oggetto di opere di ammodernamento - quali, ad esempio, l’inizio dei lavori per installazione di bagni nelle camere. Questi interventi - attualmente in atto - ci consegneranno alla fine un reparto in grado di erogare servizi di tipo residenziale di prim’ordine accrescendo così le sue prerogative di struttura medica che è ormai da tempo punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. Infine - sottolinea Fasan - i lavori in corso stanno permettendo anche di aumentare gli spazi a disposizione del Pronto Soccorso riorganizzando i flussi e l’efficienza del triage per valutare le condizioni cliniche dei pazienti».