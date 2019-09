Lavorava in due centri di medicina e gestiva due studi di ginecologia senza dichiarare nulla

Aveva dichiarato di svolgere attività libero-professionale solo occasionalmente ma in realtà gestiva due studi di ginecologia e prestava servizio in due centri medici privati per oltre 25 ore settimanali complessive. Un medico vicentino di 63 anni si è visto sequestrare dalla Guardia di finanza 89.200 dal conto corrente equivalenti alla somma guadagnata in modo illecito dal 2010 al 2016. L'uomo era legato ad un rapporto convenzionale con il servizio sanitario presso l'Ulss 5 di Arzignano e aveva assicurato di effettuare consulenza extra senza superare le 5 ore settimanali per non incorrere nella riduzione dei pazienti da assistere (37,5 per ogni ora eccedente le 5) e dei compensi riconosciuti in base al contratto.

Il medico è stato segnalato alla Procura di Vicenza per il reato di truffa aggravata. I finanzieri hanno accertato che l'uomo ha reso annualmente centinaia di prestazioni sanitarie a fronte delle quali ha emesso parcelle o ricevute che non sono state registrate o dichiarate.