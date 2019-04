Lavoratori derubati mentre sono al lavoro: i ladri svuotano le auto nel piazzale

MOTTA DI LIVENZA - Furti in serie in zona industriale a Motta: i ladri rubano nelle auto parcheggiate di fronte alle aziende.



Ieri mattina sono stati ben tre gli episodi messi a segno. In un’occasione i ladri hanno sfondato un auto in via Marche, di fronte all’ufficio dove lavora il proprietario.



Spariti documenti, carte di credito e un tablet. Episodi analoghi anche a un centinaio di metri di distanza.



Ladri in azione anche nella stessa zona nella giornata di giovedì.



Le auto vengono individuate dai ladri che in pochi secondi sfondano il vetro della portiera e arraffano tutto quello che c’è all’interno per poi scappare con l’ausilio di un complice in auto.