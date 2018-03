Lavorare in Germania: consigli per trasferirsi in un Paese alla costante ricerca di professionisti

Il flusso migratorio verso la Germania ha ormai raggiunto una fama leggendaria. Non solo i più giovani, ma gli stessi professionisti avviati scelgono questo paese per iniziare o accrescere il proprio percorso professionale. Ciò che spinge queste persone a lasciare l’Italia per raggiungere le più grandi città tedesche è, con molta probabilità, la ricerca di una maggiore stabilità, non espressa solo nella quantità della retribuzione. Sono molteplici le agevolazioni e le scelte ideate per rendere il mercato del lavoro tedesco sempre più dinamico e stabile, capace di garantire allo stesso tempo il rispetto del tempo dedicato alla vita privata fuori dall’orario lavorativo. Vediamo cosa rende la Germania uno stato così interessante e quali sono i passi da fare per trasferirsi.

Un paese alla ricerca di professionisti

La Germania si conferma tra i protagonisti del mercato mondiale, capace di competere con colossi come Cina e Stati Uniti d’America, superandoli negli scambi commerciali e internazionali. Questa crescita esponenziale e la presenza costante nello scenario economico mondiale hanno determinato un trend del mercato del lavoro con i più bassi livelli di disoccupazione in Europa. In particolar modo, analizzando i dati della disoccupazione giovanile registrati nel 2016, se tra i paesi dell’Unione si determina un tasso medio del 21,1%, la Germania risponde con una percentuale pari al 7,2%. La ricerca futura di lavoratori provenienti da altri paesi è facilitata dal forte calo demografico dovuto alla crisi delle nascite che affligge tutto il continente.

Come trasferirsi in Germania

Per chi è intenzionato a vivere in questo paese la prima cosa da fare è andare presso le rappresentanze diplomatiche italiane e iscriversi all’AIRE, ovvero all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Inoltre, è necessario recarsi al Bürgerbüro, spesso presente nella sede del Rathaus (comune) o in ufficio comunale adiacente, e presentare la documentazione richiesta: documento d’identità e contratto d’affitto. Questa registrazione deve essere fatta entro una settimana dall’arrivo nella città tedesca e serve a ufficializzare la nostra presenza stabile nel suolo tedesco. Per quanto riguarda il trasloco, invece, è utile sapere che ci sono delle società che si occupano nello specifico di traslochi dall’Italia alla Germania, che permettono quindi di procedere nel modo più veloce possibile, riducendo lo stress al minimo.

Cercare lavoro: da dove iniziare?

L’agenzia federale per l’impiego è l’istituzione giusta a cui rivolgersi se si è alla ricerca di un lavoro. In particolar modo, per gli stranieri, è necessario rivolgersi allo ZAV, l’Agenzia Federale tedesca per il lavoro. Questo istituto offre informazioni utili per un ingresso nel settore più attinente al proprio curriculum, fornendo anche opportunità di apprendistato. I settori in crescita e sempre più alla ricerca di nuova forza lavoro vanno dalla vendita e Management aziendale a quello della produzione dei metalli e dell’automobile, dal settore sanitario a quello energetico e della meccatronica.