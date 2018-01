L'auto schianta contro il guardrail, nell'impatto prende il volo e entra al secondo piano di una casa

Foto Twitter OCFA (Orange County Fire Authority)

Ha preso in pieno il guardrail divisorio in strada e si è schiantato con l'auto al secondo piano di un edificio. E' quanto si sono trovati davanti i vigili del fuoco arrivati sul posto dell'incidente, dopo aver ricevuto una chiamata di aiuto. Una scena da film, quella testimoniata sui social dalla Fire Authority di Orange County, in California, intervenuti a Santa Ana - località vicino a Los Angeles - per soccorrere le due persone a bordo.

Nella notte tra sabato e domenica, verso le 5 di mattina, secondo la ricostruzione delle autorità, citate dalle testate locali, il veicolo ha preso il volo dopo che l'uomo alla guida ha colpito il divisorio centrale della strada.

L'autista è ferito ma non in gravi condizioni, così come un altro occupante della vettura che si è infilata al secondo piano della palazzina che ospita uno studio dentistico.