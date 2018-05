L'auto finisce nel canale, muore annegato

Incidente mortale a Pontecchio Polesine (Rovigo). A perdere la vita è stato Marenziano Pavani, 90enne del luogo. La sua auto, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, è finita in un canale. Ad avvertire attorno i vigili del fuoco è stato un pompiere in pensione che, passando nei pressi del canale, ha visto l'auto rovesciata.

I vigili del fuoco intervenuti anche con un gommone e con i sommozzatori di Vicenza hanno provveduto al recupero dell'auto e del corpo.

Oltre al 90enne, altre tre persone sono morte solo oggi in Veneto in altri due tragici incidenti: nel trevigiano questa mattina ha perso la vita un'uomo, mentre sulla statale Alemagna nel pomeriggio sono morte due donne.